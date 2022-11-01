МИД РФ призвал Украину не использовать коридор в Черном море в военных целях

Киев должен гарантировать, что гуманитарный коридор в Черном море не будет использоваться в военных целях. Об этом заявил 1 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран по ключевым направлениям, в том числе речь идет и о зерновой сделке.

«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны России тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Совете Безопасности Всемирной организации не смогли опровергнуть совершение атак на российские корабли украинцами при помощи западных кураторов.

1 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Москва продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям. Кроме того, российский и турецкий президенты в тот же день обсудили по телефону ситуацию с зерновой сделкой.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.