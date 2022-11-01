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Экоактивистов задержали при попытке проникнуть на Даунинг-стрит в Лондоне

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Лондоне активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающие за прекращение добычи ископаемого топлива, попытались перебраться через ворота Даунинг-стрит, но были схвачены полицией. Об этом во вторник, 1 ноября, написала газета The Daily Telegraph.

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Днем группа протестующих попыталась штурмовать вход, в то время как другая группа села на дорогу, чтобы заблокировать Уайтхолл, а некоторые приклеились к асфальту.

Сообщается, что всего в акции протеста участвовало 22 человека.

По словам авторов материала, активисты выступают за введение «серьезного налога на непредвиденные расходы на нефть».

«Уязвимые люди будут замерзать в своих домах этой зимой, не имея возможности позволить себе банку супа, в то время как правительство отказывается облагать налогом богатых бизнесменов и крупные энергетические компании, которые наживаются на наших страданиях», — приводит газета слова протестующих.

Активисты призвали отказаться от ископаемого топлива и обеспечить справедливый переход к безуглеродной экономике.

До этого, 28 октября, также в Лондоне экоактивисты облили краской ювелирный бутик Rolex.

26 октября активисты Just Stop Oil провели еще две акции в Лондоне. Они заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города, а также распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

14 октября две участницы группировки вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».

Начиная с апреля этого года было арестовано 1,9 тыс. активистов Just Stop Oil, семеро из них находятся в тюрьмах.

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