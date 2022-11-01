В Киеве откажутся от троллейбусов ради экономии электроэнергии

В Киеве в целях экономии электроэнергии исключат троллейбусы из перечня работающего в городе общественного транспорта. Со среды, 2 ноября, на всех маршрутах будут работать автобусы. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«С завтрашнего дня на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество», — написал он в своем Telegram-канале.

31 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики.

28 октября Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в городе достигает 50%. По его словам, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение 2–3 недель.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда президент РФ Владимир Путин также указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, в свою очередь, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая ее критическую инфраструктуру.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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