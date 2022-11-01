Bloomberg: Финляндия и Швеция не отказываются от планов разместить ядерное оружие в странах

Швеция и Финляндия не хотят отказываться от планов разместить ядерное оружие и базы НАТО в своих странах. Об этом 1 ноября сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, отвечая на вопрос, допустит ли правительство размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время или попытается отказаться от такого шага, заявила, что стране не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе.

Агентство отмечает, что предложений о размещении ядерных боеголовок или постоянных войск НАТО в Швеции и Финляндии не звучало.

Кроме того, многолетние просьбы стран Балтии о размещении баз остались без внимания Североатлантического альянса, а ядерное оружие США находится у нескольких членов НАТО. Это подчеркивает, что такие ресурсы, как правило, не распространяются свободно.

Марин признала, что вопрос о ядерном оружие почти не обсуждается в стране, пока Финляндия и Швеция ожидают ратификации своего членства в НАТО Турцией и Венгрией.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Хельсинки и Стокгольм должны принять к сведению все условия НАТО.

Вместе с тем 1 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что не является противником размещения ядерного оружия НАТО на территории страны после вступления королевства в альянс.

26 октября источники финской газеты Iltalehti сообщили, что законопроект договора о членстве Финляндии в НАТО, который позволяет альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны, уже готов. Его представят на рассмотрение парламента в течение двух недель.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Договоры должны ратифицировать все члены организации.