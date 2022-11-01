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Медведев: Запад провоцирует мировую войну с применением ядерного оружия

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны подталкивают мир к глобальной войне с применением ядерного оружия. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале во вторник, 1 ноября.

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Он отметил, что гарантией недопущения мирового конфликта может стать лишь полная и окончательная победа России.

Зампред Совбеза указал на тезис западных стран о том, что «России нельзя дать победить в войне».

«Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — написал Медведев.

До этого, 27 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства указал, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России. Тогда же Путин заявил, что у страны нет политического или военного смысла наносить ядерный удар по Украине.

Ранее, в конце сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия распространит применение своей ядерной доктрины и на свои новые территории (республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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