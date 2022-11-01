Костюмы знаменитостей на Хеллоуин – 2022: самые яркие образы

Звезды шоу-бизнеса из года в год используют праздник Хеллоуин для демонстрации необычайных костюмов и образов. 2022 год исключением не стал, ведь даже на следующий день после праздника в Сети не смолкают обсуждения наиболее экстравагантных нарядов актеров, телеведущих и звезд эстрады. «Известия» собрали самые необычные появления знаменитостей.

Хайди Клум в костюме червя

Одним из самых ярких образов стал костюм 49-летней модели и телеведущей Хайди Клум и ее супруга, гитариста Тома Каулитца. Теледива нарядилась земляным червем, а ее возлюбленный — рыбаком с окровавленным глазом. По признанию пары, на подготовку к вечеринке у них ушло около 10 часов.

Модель далеко не первый раз удивляет публику перевоплощениями на Хеллоуин. Поклонники дали Клум неофициальный титул королевы этого праздника. Так, телеведущая наряжалась кошкой, вороной, анатомической моделью, 95-летней версией себя и даже жутким зомби-киборгом.

Кайли Дженнер в образе Эльвиры — повелительницы тьмы

Младшая из сестер семейства Кардашьян, Кайли Дженнер, поразила фанатов искусно воспроизведенным образом Эльвиры — повелительницы тьмы из одноименного хоррора 1988 года. Сходство оказалось очень точным — от костюма до фирменного макияжа персонажа из кино.

А за день до праздника Дженнер сфотографировалась в образе невесты Франкенштейна из другого голливудского ужастика. В случае с обоими перевоплощениями подписчики высоко оценили старания модели и отметили ее вкус, красоту и хорошую форму после родов.

Кендалл Дженнер в костюме огурца

С самоиронией к выбору костюма подошла сестра Кайли, Кендалл Дженнер. Модель столкнулась с волной критики, не сумев самостоятельно порезать огурец в одном из выпусков телешоу. Вспомнив этот инцидент, теледива на Хеллоуин выложила фотоснимки в костюме нарезанного огурца и с ножом в руках. Многие фанаты оценили юмор и похвалили Дженнер за умение посмеяться над собой.

Крис Дженнер в образе Чудо-женщины

А вот мать сестер, Крис Дженнер, на Хеллоуин выбрала героический образ Чудо-женщины из супергеройского фильма. Снимок 56-летней бизнесвумен выложила за неделю до праздника ее дочь Хлои Кардашьян, с гордостью подписав публикацию: «Это моя мама».

Рэперша Лиззо в костюме Мардж Симпсон

Неожиданно популярной у знаменитостей оказалась Мардж Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Именно ее образ выбрала для Хеллоуина американская рэп-исполнительница Лиззо. 140-килограммовая певица выкрасила кожу в желтый цвет, подобрала парик и платье под стать персонажу и сфотографировалась в динамичной позе.

Карди Би в образе Мардж Симпсон

Другую версию персонажа из мультфильма представила американская хип-хоп-певица Карди Би. Исполнительница сделала фото в обтягивающем боди и туфлях на каблуках, повторив цвета наряда выбранной героини. Также она повторила несколько кадров из мультсериала.

Илон Маск и его мама в костюмах

Самый богатый человек мира, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск Хеллоуин проводил с мамой, Мэй Маск. Семья выбрала для перевоплощения костюмы из сериала «Кунг-фу» 1972–1975 годов. Бизнесмен примерил на себя образ супергероя, а также устроил вечеринку по случаю праздника в легендарном замке графа Дракулы в Трансильвании. Под его крышей собрались миллиардеры, актеры и другие знаменитости мировой величины.

«Малыш» Билли Айлиш и «старик» Джесси Разерфорд

Американская поп-певица Билли Айлиш и ее избранник, фронтмен группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд, подобрали противоположные образы — младенца и пожилого мужчины. Исполнительница надела костюм новорожденного своего размера со слюнявчиком и подгузником, а музыкант с помощью грима воссоздал морщины и залысину пожилого человека. Очевидно, пара таким образом ответила на критику общественности, высмеивающей их десятилетнюю разницу в возрасте.

Ранее «Известия» писали о том, как наряды знаменитостей на балу костюмов Met Gala стали предметом для шуток и мемов в интернете.