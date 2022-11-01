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Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке

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Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским осудил решение России в одностороннем порядке приостановить участие в зерновой сделке. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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«Два президента поговорили о приостановке Россией выполнения соглашения об экспорте украинского зерна морским коридором. Глава государства осудил одностороннее решение России, которое в очередной раз наносит ущерб мировой продовольственной безопасности», — указано в пресс-релизе.

Ранее 1 ноября президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили зерновую сделку. Отмечается, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее РФ продолжит диалог с ООН и Турцией.

Накануне, 31 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что зерновая сделка может быть возобновлена только в том случае, если Киев предоставит гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России.

29 октября Минобороны РФ заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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