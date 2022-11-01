Опубликованы кадры с места убийства американского рэпера Takeoff

В Сети опубликованы кадры с места убийства участника американского хип-хоп-трио Migos 28-летнего рэпера Takeoff.

Инцидент произошел в Хьюстоне в клубе Billiards & Bowling Houston. На кадрах видно, как люди толпятся возле стены здания, слышны крики.

Об убийстве рэпера стало известно ранее в этот день. Во время инцидента он был на вечеринке промоутера Jas Prince, сына музыкального магната Джеймса Принса, гендиректора Rap-a-Lot Records.

В какой-то момент неизвестный выстрелил в Takeoff. По некоторым данным, ссора произошла при игре в кости.

Журналист Рилван Балогун на своей странице в Twitter написал, что также пострадали два человека, сейчас они находятся в больнице под наблюдаем врачей.