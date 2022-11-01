Аналитик объяснил процесс сохранения Японией доли в проекте «Сахалин-1»

Помимо того что Япония сохранит долю в проекте «Сахалин-1», то есть войдет в капитал новой компании-оператора, в дальнейшем японские компании переоформят коммерческие соглашения на покупку нефти, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Этот процесс затянется на какое-то время. Но тем не менее на «Сахалине-2» это было сделано и на «Сахалине-1» будет сделано. В этом плане никаких рисков нет», — отметил эксперт.

Аналитик объяснил, что Япония сохранит долю в проекте точно так же, как сохранила долю в «Сахалине-2». При этом, по его словам, как и с «Сахалином-2», сначала пройдут «церемониальные» процедуры: местные компании обратятся к японскому правительству, сообщив, насколько был востребован российский энергоресурс и насколько важен для энергетической безопасности страны. После этого правительство обратится к компаниям с просьбой сохранить доли в проекте. В результате будет подана заявка на сохранение доли.

По его словам, проект оставят только западные компании. Например, как из «Сахалина-2» ушла Shell, «Сахалин-1» покинет ExxonMobil.

«Для Японии здесь не будет никаких изменений в плане закупки, потому что потолок цены на российскую нефть с Сахалина не распространяется. Когда вводились санкции, было обозначено, что будут исключения из-под санкций для сахалинской нефти. Япония будет ее покупать по рыночным ценам. Здесь никаких рисков нет», — добавил Юшков.

Кроме того, комментируя заявление главы компании Itochu Масахиро Окафудзи о том, что Япония «не сможет выжить» без закупок нефти из РФ, эксперт объяснил, что для страны просто будет экономически неэффективно закупать такие объемы у какого-то другого поставщика.

Он напомнил, что у Японии с «Сахалином-1» и «Сахалином-2» подписаны коммерческие соглашения в момент старта этих проектов и они оформлены на очень выгодных условиях.

«Цены там довольно низкие. Если они сейчас аналогичный объем попытаются купить на спотовых рынках, то это будет значительно, значительно дороже. Поэтому, конечно, они цепляются за поставки с этого проекта, за старые контракты, потому что они подписаны на выгодных для них условиях», — заключил Юшков.

Накануне сообщалось, что японское правительство хочет сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы.

Президент России Владимир Путин 7 октября поручил перевести имущество «Сахалина-1» в собственность РФ. Иностранным участникам предоставили месяц на то, чтобы принять решение о том, будут ли они соглашаться или отказываться от перерегистрации своей доли.

«Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в России. Предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское.