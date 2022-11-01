Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина за его высказывания об Анкаре в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщили 1 ноября в канцелярии президента Турции.

«Эрдоган поблагодарил Путина за его искренние заявления о Турции и о нем во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай», — сообщила канцелярия президента Турции в Twitter.

Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. Так, в ходе выступления Путин заявил, что Эрдоган — крепкий и сильный руководитель, который руководствуется интересами собственного государства и не позволяет третьим странам влиять на его решения. По его словам, именно опора на собственные интересы повлияла на согласие Турции в вопросе создания газового хаба в стране.

После выступления президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь Путина была мировоззренческой и прикладной, она войдет в золотую десятку его выступлений. Он также добавил, что президент РФ изложил в речи своей понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия. Кроме того, он выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать.

Телефонные переговоры двух лидеров состоялись ранее 1 ноября. Стороны также обсудили обсудили зерновую сделку.