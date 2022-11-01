Военные США обстреляли детей конфетами из HIMARS в честь Хеллоуина

Американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Видеозаписью произошедшего поделилась в Twitter военная база Форт Силл.

На кадрах видно, как пусковая установка сделала залп из сладостей, а дети в костюмах бросились собирать их с мокрого асфальта.

«Как еще мы могли раздать детям конфеты на Хеллоуин? Огневая задача!» — говорится в комментарии к видео.

В последние месяцы HIMARS часто упоминается в СМИ в связи с тем, что из этих переданных Вашингтоном Киеву систем вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по российским военным, стратегическим и гражданским объектам, а также мирным жителям. Так, HIMARS применялась для удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики, обстрелов Антоновского моста и Каховской ГЭС в Херсонской области.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.