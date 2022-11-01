Охранника ночного клуба в Петербурге задержали после избиения посетителя

В Санкт-Петербурге полицейские задержали охранника ночного клуба, подозреваемого в избиении посетителя. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь на 31 октября. От дома № 1 по улице Ломоносова госпитализировали 36-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что между ним и охранником заведения произошел конфликт, в ходе которого сотрудник клуба ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт, отмечает телеканал «360».

Вечером того же дня оперативная группа задержала 26-летнего подозреваемого у дома № 79 по улице Марата.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет REGNUM.

По информации источника телеканала «78», пострадавший находится в реанимации. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и субдуральную гематому. При этом от мужчины пахло алкоголем.

В октябре в Свердловской области двое подростков избили и сожгли пенсионерку. В региональном ГУ МВД рассказали, что причиной смерти женщины стали «обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей четвертой степени», пишет НСН. Было установлено, что на женщину напали двое подростков возрастом 16 и 12 лет. Женщину сначала сильно избили, а затем облили и подожгли.

В конце сентября суд заключил под стражу москвича, открывшего стрельбу в московском баре «16 тонн». Мужчина будет находиться под стражей до 26 ноября этого года, уточняет телеканал «Звезда». 58-летний житель столицы обвиняется в покушении на убийство охранника заведения.

Установлено, что мужчина неоднократно появлялся в клубе в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что получал замечания от работников заведения. В этот раз мужчина после замечания поехал домой за оружием, вернулся и ранил охранника в ногу. Пострадавший был госпитализирован.