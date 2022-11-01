Die Welt узнало о требовании ФРГ к Сербии сделать выбор между Россией и ЕС

Власти ФРГ призывают президента Сербии Александра Вучича сделать окончательный выбор между перспективой вступления страны в Евросоюз и поддержкой партнерских взаимоотношений с Россией, пишет 1 ноября Die Welt.

«Необходимость решения становится всё более острой ввиду геополитических событий», — приводит издание слова своего источника в кабмине Германии.

Отмечается, что власти ФРГ «удивлены и разочарованы» тем, что Белград продолжает экономическое сотрудничество с Москвой, так как подобная политика не соответствует тому, что ожидается от страны, планирующей вступить в Евросоюз. Берлин ожидает, что Сербия должна присоединиться к политике антироссийских санкций, отметил источник.

Издание отмечает, что Германия готова оказать поддержку Сербии в том случае, если Вучич решит продолжать путь на дальнейшую евроинтеграцию страны и ожидать «соответствующих последствий» в случае, если республика выберет поддержку РФ, сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 28 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Сербии в реформах на пути к вступлению в ЕС, но призвала придерживаться и внешней политики Брюсселя. Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС разделяют общие ценности и следуют общим путем при принятии геополитических решений.

Ранее, 20 октября, Вучич отметил, что Сербия не введет санкции против России, пока не возникнет угроза для страны. Он добавил, что Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН. — Ред.) и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.