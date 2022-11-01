Пожар на строительном рынке в Новой Москве ликвидировали

Пожар на строительном рынке в Новой Москве ликвидирован в 16:36 мск. Об этом МЧС сообщает во вторник, 1 ноября.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по столице сообщили агентству городских новостей «Москва», что возгорание локализовано.

Площадь пожара составила 150 кв м, пишет «Москва 24». Горели строительные павильоны. Сведений о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре на улице Адмирала Корнилова МЧС получило в 15:13. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, причина пожара уточняется.