Песков заявил об отсутствии необходимости в указе о завершении частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин посоветовался со специалистами по вопросу подписания указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен. Об этом сообщил 1 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал Песков.

Он отметил, что Министерство обороны разослало в военкоматы телеграммы о завершении мобилизации и приказало не рассылать повестки.

На вопрос о том, сохраняет ли в этом случае силу указ о частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что прописанные в документе задачи выполнены.

«Речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек [мобилизованных]. Соответственно, этот указ выполнен», — добавил представитель Кремля.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что уже 87 тыс. мобилизованных из 300 тыс. направлены в районы боевых действий.