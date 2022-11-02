В банке «Траст» рассказали о сделках по продаже активов в 2022 году

За три квартала текущего года банк непрофильных активов «Траст» продал активы на 23 млрд рублей.

Как говорится в сообщении банка, крупнейшей сделкой в период с января по сентябрь стала продажа агрохолдинга «ЗерноДон» за 4,3 млрд рублей. В настоящее время на открытые торги выставлены другие сельхозактивы «Траста» — холдинги «Русское Зерно Уфа» и «РОСТАГРО». Их совокупная стартовая цена превышает 20 млрд рублей.

Также в этом году банк продал участок под жилую застройку в поселке Парголово Выборгского районе в Ленинградской области. Сумма сделки составила почти 3 млрд рублей. При этом объем сборов, полученных «Трастом» от продажи актива, оказался выше прогноза на 13%.

Кроме того, за девять месяцев банк реализовал ряд объектов торговой, офисной и складской недвижимости в различных регионах, а также провел сделки по продаже прав требования. Например, права требования к компаниям группы NFI (Ditras GmbH, NFI AG) были куплены за 1,4 млрд рублей.

«Продажа активов остается одним из основных источников сборов "Траста" наравне с реструктуризацией и мировыми соглашениями. Несмотря на то что в этом году из-за общей волатильности на рынках покупатели были склонны менять свои решения в последний момент, мы не меняем свой бизнес-план на этот год», — сказали в пресс-службе банка, добавив, что четвертый квартал будет еще более насыщенным по числу сделок. «Стратегическая цель "Траста" также не изменилась: к концу 2023 года собрать 482 млрд рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием. Основная деятельность — управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.