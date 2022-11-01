Военные РФ нашли схрон с оружием и боеприпасами в Херсонской области

Тайник с оружием и патронами обнаружили российские военные в селе Великая Кардашинка Херсонской области. Видеозапись его извлечения 1 ноября есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как внимание военнослужащих привлек заминированный участок местности: украинские боевики установили растяжку. При обезвреживании местности сапер заметил прикрытый листвой черный полиэтиленовый пакет.

Убедившись, что он не сдетонирует, военные вытащили из него все предметы, а именно вооружение, боеприпасы и украинскую военную форму.

Ранее, 29 октября, схрон с оружием обнаружили в Мелитополе, в заброшенном доме одного из бывших украинских боевиков. Отмечалось, что найти тайник удалось благодаря неравнодушным горожанам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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