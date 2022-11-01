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«Известия» узнали о ходе наступления бойцов 100-й бригады ДНР

«Известия» узнали о ходе наступления 100-й гвардейской бригады НМ ДНР в направлении поселка Невельское
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Корреспондент «Известий» узнал, как идет наступление 100-й гвардейской бригады первого корпуса Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в направлении поселка Невельское в Ясиноватском районе.

«Противник ведет огонь, пытаясь отсечь наши наступающие войска. Но у него это не получается, так как контрбатарейная работа у нас производится своевременно», — рассказал военный.

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Он отметил, что в ходе наступления один из их операторов выявляет живую силу и военную технику противника, другой — артиллерию украинских войск. Когда объекты обнаружены, начинается наблюдение.

«Оператор наблюдает попытки контрнаступления [ВСУ], которое они пытаются делать. Ситуация стабильная. Всё под контролем. Работаем слаженно. Задачи выполняем своевременно», — добавил военнослужащий.

Он также отметил, что за последнее время 100-я бригада взяла в плен немалое количество украинских военнослужащих.

«Да, достаточно. Бригада работает грамотно. Даже не помню, сколько человек было взято в плен на позициях. Они не ожидали таких маневров», — рассказал военный.

По его словам, в украинских войсках военнослужащим под угрозой расстрела не дают отступать и добровольно сдаваться в плен.

«Но, как практика показывает, когда они видят военную машину 100-й бригады, они все сразу по максимуму стараются сдаться», — добавил он.

Ранее во вторник стало известно, что бойцам 100-й гвардейской бригады НМ ДНР удалось захватить военнопленных из ВСУ в ходе боев за поселок Невельское. Также было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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