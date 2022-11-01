В Совбезе назвали решение РФ присоединить новые регионы принятым навсегда

Россия благодарит руководство Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам, прошедшим в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил 1 ноября заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, проводя переговоры с президентом Зимбабве, первым секретарем партии «Зимбабвийский Африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) Эммерсоном Мнангагвой, РФ не намерена отказываться от уже принятых решений в вопросе присоединения новых территорий.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — заявил Медведев.

Ранее, 20 октября, стало известно, что президент Сирии Башар Асад поздравил российскую делегацию, которая прибыла в Дамаск, с успешным проведением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации.

Тогда же замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил освобождение еще трех регионов Украины. Он заявил о планах «после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск».

17 октября бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что Украина должна отказаться от претензий на присоединенные к РФ территории и согласиться на переговоры. Он выразил мнение, что даже при поддержке НАТО Украина не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года. Попытки вернуть территории силой приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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