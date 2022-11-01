Снегопады и гололедицу прогнозируют в Челябинской области

Синоптики прогнозируют снегопады в Челябинской области вечером 1 ноября, а также в течение суток 2 ноября. Погодные условия будет определять южный циклон.

По данным ЦГМС, осадки ожидаются в виде дождя, мокрого снега и снега. В горных районах в ночное время ожидаются очень сильные осадки, отмечает ИА «Ура.ру». Также синоптики предупреждают о возможном отложении мокрого снега на проводах и гололедице на дорогах.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра в ближайшие сутки на территории Оренбургской области. Также в регионе ожидается дождь, переходящий в снег. Водителей просят соблюдать осторожность при движении по дорогам.