Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»
Мир
Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке
Политика
Правительство РФ перераспределило полномочия вице-премьеров Новака и Хуснуллина
Мир
Премьер Саксонии счел разрыв отношений с РФ историческим беспамятством
Мир
В Киеве откажутся от троллейбусов ради экономии электроэнергии
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром
Мир
Военные США обстреляли детей конфетами из HIMARS в честь Хеллоуина
Мир
В Швеции заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО в стране
Происшествия
Два человека погибли в результате украинского обстрела поселка Благодатное в ДНР
Происшествия
Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Донецке
Мир
Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
Наука
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американских военных
Сюжет:

Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»

Новак: Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»
0
Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2), пока официальных итогов расследования нет. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак во вторник, 1 ноября.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования», — сказал Новак.

Он добавил, что руководству «Газпрома» о ситуации докладывают непосредственно с места расследования.

«Думаю, что информация какая-то есть, но я не могу вам сказать, потому что работа идет каждый день, они только приступили к работе», — отметил вице-премьер.

31 октября президент РФ Владимир Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков». Он добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

До этого, 29 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В конце сентября на газопроводах СП и СП-2 было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о том, что в ноябре 2015 года под газопроводом «Северный поток» был найден взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда извлекли шведские вооруженные силы. В альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022