Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»

Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2), пока официальных итогов расследования нет. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак во вторник, 1 ноября.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования», — сказал Новак.

Он добавил, что руководству «Газпрома» о ситуации докладывают непосредственно с места расследования.

«Думаю, что информация какая-то есть, но я не могу вам сказать, потому что работа идет каждый день, они только приступили к работе», — отметил вице-премьер.

31 октября президент РФ Владимир Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков». Он добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

До этого, 29 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В конце сентября на газопроводах СП и СП-2 было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о том, что в ноябре 2015 года под газопроводом «Северный поток» был найден взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда извлекли шведские вооруженные силы. В альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.