Reuters узнал о планах США разместить бомбардировщики B-52 в Австралии

США на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем намерены разместить до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, на авиабазу в северной Австралии. Об этом 1 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Платформы для базирования бомбардировщиков построят на удаленной базе Королевских ВВС Австралии в Тиндале, примерно в 300 км к югу от Дарвина, столицы северных австралийских территорий. Впервые об этих намерениях сообщила программа Four Corners Австралийской радиовещательной корпорации со ссылкой на документы США.

Возможность развертывания дальних бомбардировщиков в Австралии посылает сигнал Пекину о способности Вашингтона задействовать в случае необходимости авиационную мощь, говорится в докладе ВВС США.

Как заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, Австралия «время от времени» взаимодействует с США в оборонных союзах.

«Конечно, есть визиты в Австралию, в том числе в Дарвин, где морские пехотинцы США, размещены на ротационной основе», — прокомментировал агентству эту информацию Альбанезе.

В министерстве обороны Австралии от комментариев отказались.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга добавил, что сотрудничество между странами в области обороны и безопасности не должно быть нацелено на третьи стороны.

«Соответствующие действия американской стороны усилили напряженность в регионе, серьезно подорвали региональный мир и стабильность и могут спровоцировать гонку вооружений в регионе», — сказал Чжао.

27 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — провокации на Тайване.

По его словам, политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

В тот же день минобороны КНР отметило, что продолжающиеся поставки вооружений Тайваню со стороны США могут привести только к росту напряженности и повышению риска возникновения конфликта в Тайваньском проливе.

22 октября Коммунистическая партия Китая по итогам XX съезда одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.

В сентябре сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений и услуг более чем на $1,1 млрд. Речь шла о продаже 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и «сопутствующего снаряжения» на сумму порядка $355 млн, а также 100 ракет класса «воздух – воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на сумму порядка $85,6 млн.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.