На строительном рынке в Москве произошел пожар

В Москве на строительном рынке произошел пожар. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило столичное Главное управление МЧС России.

Информация о пожаре на улице Адмирала Корнилова поступила в ведомство в 15:13.

«По предварительным данным, происходит возгорание на территории строительного рынка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что горят три павильона.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара уточняются.

Ранее, 29 октября, пожар произошел вечером в цеху по производству креветок в здании хладокомбината в подмосковном Дмитрове. Возгорание ликвидируют десятки сотрудников МЧС. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.