В Берлине украинца избили за трезубец на шапке

В Берлине неизвестный мужчина избил гражданина Украины, у которого на вязаной шапке был вышит трезубец. Об этом сообщило агентство УНИАН во вторник, 1 ноября, в своем Telegram-канале.

«Пострадавший Евгений рассказал, что агрессивно настроенный мужчина подошел к нему в торговом центре и начал угрожать расправой из-за тризуба на шапке», — говорится в сообщении.



Когда украинец попытался зафиксировать происходящее на камеру, мужчина набросился на него, нанес несколько ударов в лицо, а потом убежал.

Информации о том, занимается ли этим делом берлинская полиция, пока нет.

До этого, 27 октября, в Германии иорданский беженец тяжело ранил ножом 21-летнюю беженку с Украины, чуть не убив ее. Уточнялось, что иорданец проживал с жертвой в одном общежитии и был с ней знаком. Мотив преступления на момент происшествия был неизвестен.