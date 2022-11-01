Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков назвал мессенджер WhatsApp (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) самым опасным, поскольку в нем чаще всего выявляют критические уязвимости.

В беседе с агентством «Прайм» во вторник, 1 ноября, специалист напомнил, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить на устройстве произвольный код и получить к нему полноформатный доступ. С этой целью злоумышленники отправляли видео с вредоносным кодом или начинали видеозвонок, пишет НСН.

Эксперт отметил, что критические уязвимости могут содержать и менее популярные мессенджеры.

По словам Слободчикова, чаще всего причиной утечек являются ошибки пользователей, в том числе это касается отсутствия обновлений приложения, уточняет сайт kp.ru. Собеседник агентства посоветовал вовремя устанавливать обновления мессенджера, сообщает телеканал «360».

В начале октября, как напоминает «Газета.Ru», основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могли получить полный доступ к смартфонам пользователей WhatsApp. По его словам, пользователей не спасет даже обновленное до последней версии приложение мессенджера.

В конце октября в Роскомнадзоре сообщили, что работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, пишет RT. Перебои в работе мессенджера фиксировались 25 октября по всему миру.

В связи с этим 25 октября Telegram получил дополнительно около 2 млн новых пользователей. В день сбоя в мессенджер Telegram вошли 50 млн пользователей, что почти на 2 млн больше, чем максимальная среднесуточная посещаемость сервиса за другой месяц.