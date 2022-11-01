США заподозрили в попытке помешать технологическому развитию Китая

США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, которые используются для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и военной промышленности. Это, в свою очередь, может стать препятствием для развития в КНР технологий по данным направлениям. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил во вторник, 1 ноября.

«В первую очередь ограничения могут коснуться той сферы, где администрация президента США Джо Байдена и так пытается навязать санкционные ограничения в отношении Китая. Это полупроводники. США уже с помощью санкций ограничили поставку новых чипов в страну, а также оборудования для их производства. Одной из компаний, попадающих под соответствующее давление, может стать голландская ASML, производящая оборудование для создания чипов», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, ограничения на экспорт могут быть и в других сферах, например, в военной отрасли и в промышленных секторах. Но в первую очередь это коснется именно полупроводников.

Дудаков напомнил, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится, что государство должно иметь абсолютное превосходство в технологической сфере над всеми другими странами. В первую очередь над Китаем и Россией. И разработки в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения вызывают их особое беспокойство, поскольку этакие технологии используются и в военной сфере.

«При этом вести их без чипов невозможно. И чем более они передовые, тем дальше продвинется Китай в разработке роботизированных вооружений, которыми активно занимаются и США. Американцы, к примеру, планируют в ближайшее время переводить танки, другую военную технику на всё, что связано с искусственным интеллектом. Понятно, что это направление будущего военного прогресса, так что его будут ограничивать», — подчеркнул политолог.

Он уточнил, что у Китая есть свои предприятия по производству чипов и китайцы активно пытаются догнать Запад в данном направлении, но в условиях ограничений сделать это будет значительно сложнее.

По мнению эксперта, голландская ASML является передовой компанией в сфере производства литографических пластин для новых чипов и без нее Китаю будет непросто развиваться.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что представители США обсуждают с коллегами из Евросоюза возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая.

По их сведениям, американские власти считают необходимым извлечь уроки из антироссийской санкционной политики, которую Вашингтон проводит вместе с Брюсселем. Также Штаты хотят использовать схожие методы информационного обмена и координации в правовой сфере, чтобы «усилить совместные экспортные ограничения в отношении Китая», пишет «Ридус».

Отмечается, что обсуждение новых мер ведется накануне намеченной на декабрь встречи двустороннего Совета ЕС – США по торговле и технологиям, сообщает НСН.

В статье указано, что ряд членов ЕС предложили пересмотреть политику объединения по отношению к Китаю, поскольку Пекин «становится всё меньше партнером или конкурентом и всё больше соперником», передает RT.

Как пишет агентство, на данный момент Евросоюз не согласен с американской позицией и пока не планирует применять к КНР тот же подход, что к России, передает «Федеральное агентство новостей». Некоторые государства – члены ЕС осторожно относятся к попыткам США превратить Европу в антикитайский орган и предлагают сосредоточиться на «позитивной повестке» в коммерческих отношениях США и ЕС.

25 октября в Китае заявили о том, что экономическая война Европы и США против России подорвала доверие мира к американскому доллару. По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Брюссель и Вашингтон используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций. При этом отмечалось, что все попытки стран Запада создать новый экономический порядок без учета голоса РФ обречены на провал.