Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат рады сообщил об увольнении Витренко с поста главы «Нафтогаза»
Армия
Военные РФ нашли схрон с оружием и боеприпасами в Херсонской области
Общество
Защита сына красноярского губернатора Усса обжаловала его заочный арест
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию по зерновой сделке
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Новой Москве ликвидировали
Происшествия
Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла до 150 кв. м
Мир
В Молдавии заявили о риске остаться без газа и электроэнергии зимой
Авто
В Британии рассматривают возможность ужесточить наказание за непристегнутый ремень
Мир
Reuters узнал о планах США разместить бомбардировщики B-52 в Австралии
Спорт
The Athletic узнал о возможном подписании Месси контракта с «Интер Майами»
Мир
В Берлине украинца избили за трезубец на шапке
Мир
Молдавия в одностороннем порядке сократила поставки газа в Приднестровье

США заподозрили в попытке помешать технологическому развитию Китая

Политолог Дудаков заподозрил США в попытке помешать технологическому развитию Китая
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, которые используются для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и военной промышленности. Это, в свою очередь, может стать препятствием для развития в КНР технологий по данным направлениям. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил во вторник, 1 ноября.

Дело в курсе: почему мир отказывается от модели развития «Восток – Запад»
И какие еще вопросы подняли на Евразийском экономическом форуме

«В первую очередь ограничения могут коснуться той сферы, где администрация президента США Джо Байдена и так пытается навязать санкционные ограничения в отношении Китая. Это полупроводники. США уже с помощью санкций ограничили поставку новых чипов в страну, а также оборудования для их производства. Одной из компаний, попадающих под соответствующее давление, может стать голландская ASML, производящая оборудование для создания чипов», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, ограничения на экспорт могут быть и в других сферах, например, в военной отрасли и в промышленных секторах. Но в первую очередь это коснется именно полупроводников.

Дудаков напомнил, что в новой стратегии нацбезопасности США говорится, что государство должно иметь абсолютное превосходство в технологической сфере над всеми другими странами. В первую очередь над Китаем и Россией. И разработки в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения вызывают их особое беспокойство, поскольку этакие технологии используются и в военной сфере.

«При этом вести их без чипов невозможно. И чем более они передовые, тем дальше продвинется Китай в разработке роботизированных вооружений, которыми активно занимаются и США. Американцы, к примеру, планируют в ближайшее время переводить танки, другую военную технику на всё, что связано с искусственным интеллектом. Понятно, что это направление будущего военного прогресса, так что его будут ограничивать», — подчеркнул политолог.

Он уточнил, что у Китая есть свои предприятия по производству чипов и китайцы активно пытаются догнать Запад в данном направлении, но в условиях ограничений сделать это будет значительно сложнее.

По мнению эксперта, голландская ASML является передовой компанией в сфере производства литографических пластин для новых чипов и без нее Китаю будет непросто развиваться.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что представители США обсуждают с коллегами из Евросоюза возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая.

По их сведениям, американские власти считают необходимым извлечь уроки из антироссийской санкционной политики, которую Вашингтон проводит вместе с Брюсселем. Также Штаты хотят использовать схожие методы информационного обмена и координации в правовой сфере, чтобы «усилить совместные экспортные ограничения в отношении Китая», пишет «Ридус».

Отмечается, что обсуждение новых мер ведется накануне намеченной на декабрь встречи двустороннего Совета ЕС – США по торговле и технологиям, сообщает НСН.

В статье указано, что ряд членов ЕС предложили пересмотреть политику объединения по отношению к Китаю, поскольку Пекин «становится всё меньше партнером или конкурентом и всё больше соперником», передает RT.

Как пишет агентство, на данный момент Евросоюз не согласен с американской позицией и пока не планирует применять к КНР тот же подход, что к России, передает «Федеральное агентство новостей». Некоторые государства – члены ЕС осторожно относятся к попыткам США превратить Европу в антикитайский орган и предлагают сосредоточиться на «позитивной повестке» в коммерческих отношениях США и ЕС.

25 октября в Китае заявили о том, что экономическая война Европы и США против России подорвала доверие мира к американскому доллару. По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Брюссель и Вашингтон используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций. При этом отмечалось, что все попытки стран Запада создать новый экономический порядок без учета голоса РФ обречены на провал.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022