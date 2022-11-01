Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Военный Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сикач после освобождения при обмене пленными в формате 50 на 50 рассказал 1 ноября «Известиям», как с ним обращались в украинском плену.

Мужчина попал в плен в конце марта, и до начала июня с ним не было связи. В начале лета его матери удалось поговорить с ним, а позже получалось передавать письма через Красный Крест.

«Мы базировались в Веселом, потом нас направили в Ольховку. Мы приехали, и на следующий день зашли колонны «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), которые взяли нас в плен <...> нас били, унижали, всячески оскорбляли. Они называли нас изменниками, говорили, что мы их предали. Некоторых наших парней подвергали пыткам током», — рассказал Сикач.

По его словам, украинские боевики пытались добиться от пленных признания вины, чтобы потом предъявить в международном суде свидетельства о якобы совершенных преступлениях.

Другой освобожденный из плена солдат Артур Клинов вспоминает, что боевики угрожали не только физической расправой, но и давили морально.

«Ходили просто левые люди, избивали. <...> Просто они хотели показать, что они здесь главные. Одного парня, когда увидели паспорт ДНР, не стали убивать. Сказали его не трогать, а пару парней застрелили. Говорили, что скоро придут Донецк бомбить, жен, детей и так далее», — сообщил Клинов.

На прошлой неделе сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин также рассказал, что, будучи в украинском плену, он и его сослуживцы подвергались избиению и пыткам.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».