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Newsweek указал на дефицит лекарств и продуктов питания в США

Newsweek: США испытывают дефицит лекарств, продуктов питания и рабочей силы
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Фото: Global Look Press/Mark Hertzberg
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Жители США серьезно ощущают на себе влияние нехватки рабочей силы, топлива и продуктов. Об этом написал журнал Newsweek.

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«США испытывают дефицит, начиная от сотрудников и заканчивая лекарствами, продуктами питания и деталями, необходимыми для оружия американских оборонных подрядчиков», — сообщается в статье от 31 октября.

Уточняется, что в случае с дизельным топливом сокращение поставок в США усугубляется запретом на импорт из России.

По словам авторов материала, российско-украинский конфликт в целом мешает и другим секторам экономики, поскольку замедление глобальной системы поставок не позволяет поставщикам получать материалы вовремя.

Дефицит также вызван и национальными трудностями США, такими как перебои с поставками внутри страны и проблемы с автомобильным и воздушным транспортом.

Экономист Орен Левин-Вальдман, слова которого приводятся в статье, отметил, что сложившаяся в мире и стране ситуация может в скором времени привести и к нехватке некоторых видов лекарств.

По его мнению, выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября, вряд ли смогут способствовать устранению дефицита, с которым сталкиваются американцы, поскольку кандидаты обсуждают проблемы инфляции и экономики, но не то, что непосредственно влияет на них.

«Никто не хочет это обсуждать», — заключил эксперт.

До этого, 27 октября, бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу спрогнозировал финансовый кризис в США из-за помощи Украине. По его словам, финансовое положение самих Соединенных Штатов Америки не позволяет продолжать помогать Киеву.

20 октября председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) США Рич Глик заявил о вероятной нехватке газа зимой на северо-востоке страны.

Ранее, в конце августа сообщалось, что американцам становится сложнее оплачивать жилье, поскольку цена аренды за последнее время выросла почти на треть. Согласно проведенному соцопросу, многим жителям с трудом удается прожить от зарплаты до зарплаты.

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