Физик объяснил важность создания прототипа российского термоядерного реактора

Термоядерный реактор основан на реакции синтеза изотопов водорода, поэтому он гораздо более экологичный и безопасный по сравнению с существующими атомными реакторами. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией «Физико-химические процессы в стенках термоядерных установок» института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Юрий Гаспарян.

Ранее, 29 октября, в пресс-службе научного дивизиона «Росатома» сообщили, что российские ученые до конца этого года получат «прорывной» прототип оборудования для будущего отечественного термоядерного реактора.

Как пояснил Гаспарян, это перспективный источник энергии, который считается будущим энергетики — запас топлива для него практически неисчерпаем.

«Но на практике эта технология еще не реализована. Работы ведутся по всему миру. Сейчас всё внимание приковано к международному проекту ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор. — Ред.). Россия получила ценный опыт при разработке отдельных элементов проекта. С учетом него сейчас проектируется установка ТРТ (токамак с реакторными технологиями)», — рассказал специалист.

По его словам, помимо уже полученных навыков там будут отрабатываться новые технологии, необходимые для создания реактора, которых еще нет в ITER. Например, там будут использоваться высокотемпературные сверхпроводники, которые пока нигде не применялись. Они используются при изготовлении катушек. Аналогичные разработки ведутся в США и в Великобритании.

Гаспарян уточнил, что термоядерный реактор безопаснее, потому что в обычном происходит самоподдерживающаяся реакция деления, которая в случае аварии, как на «Фукусиме», может приводить к нежелательным последствиям. В термоядерном реакторе такого сценария быть не может.

«Топливом служат изотопы водорода, которые намного безопаснее. А реакция синтеза быстро останавливается при выключении питания. Фактически в качестве топлива используется вода, в которой содержится дейтерий. А тритий можно получить из лития непосредственно в процессе работы термоядерного реактора или как побочный продукт работы ядерных реакторов», — добавил эксперт.

28 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло от США к России. По его словам, США традиционно были лидерами в коммерческих технологиях ядерной энергетики. Однако в настоящий момент главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки является российская компания «Росатом».