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В США застрелили рэпера Takeoff из группы Migos

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Фото: TASS/Zuma/Ricky Bassman
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В США застрелили участника хип-хоп-трио Migos — 28-летнего рэпера Takeoff. Об этом 1 ноября сообщает портал OnSmash.

Музыкант был убит в Хьюстоне. Вместе с другим участником группы, Quavo, он был на вечеринке промоутера Jas Prince, сына музыкального магната Джеймса Принса, гендиректора Rap-a-Lot Records.

Вечеринка проходила в клубе Billiards & Bowling Houston.

По некоторым данным, ссора произошла при игре в кости. В какой-то момент неизвестный выстрелил в Takeoff.

Quavo, Offset и Takeoff начали заниматься музыкой в 2008 году. Изначально группа называлась Polo Club, но в итоге сменила название на Migos. Quavo — дядя Takeoff, а Offset — его двоюродной брат.

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