Mitsubishi анонсировала запуск продаж гибридного кроссовера Outlander PHEV

Компания Mitsubishi Motors рассказала о запуске продаж нового гибрида Outlander PHEV для рынка Северной Америки. Продажи машины в США и Канаде стартуют в ноябре 2022 года, сообщил официальный дистрибьютор и импортер автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии 1 ноября на своем сайте.

Как сообщает производитель, Outlander PHEV получил ряд изменений. Модификации подвергся не только кузов флагмана — также улучшена работа его шасси и полноприводной трансмиссии. Двигатель объемом 2,4 л мощностью 116 л.с. развивает 195 Нм крутящего момента, а отдача электромотора, установленного на задней оси, составляет 136 л.с. и 195 ньютон-метров.

Заявленный расход горючего составляет 6,2 л на 100 км пробега по стандарту WLTP. Исключительно на электрической тяге без задействования бензинового мотора кроссовер может проехать до 87 км.

21 октября в российских автосалонах появились новые Mitsubishi Outlander четвертого поколения, которые попали в РФ благодаря параллельному импорту. Outlander нового поколения построен на модульной платформе CMF-C/D, которой с Mitsubishi поделился альянс Renault-Nissan. Все ввезенные полноприводные автомобили оснащены атмосферными моторами объемом 2,5 л мощностью 180 л.с. Мотор работает в связке с японским вариатором Jatco. Минимальная цена на новинку в РФ составляет 3,7 млн рублей.