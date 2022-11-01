Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Происшествия
Несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка
Мир
На Украине начал работу «Дунайский зерновой путь»
Армия
ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Мир
ВС Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косово и Метохии
Общество
Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» появился в метро Москвы
Общество
В Херсоне задержали завербованного СБУ сотрудника областного МВД
Туризм
«Победа» запустит в декабре рейсы из Москвы в несколько городов Турции
Мир
Японская компания JOGMEC продолжила финансировать «Арктик СПГ-2»
Экономика
Новак сообщил о начале Россией своповых поставок нефти и газа в Иран
Экономика
Дорожную карту по газовому хабу в Турции планируют представить до конца года
Мир
Иран подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Mitsubishi анонсировала запуск продаж гибридного кроссовера Outlander PHEV

0
Фото: mitsubishi-motors.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mitsubishi Motors рассказала о запуске продаж нового гибрида Outlander PHEV для рынка Северной Америки. Продажи машины в США и Канаде стартуют в ноябре 2022 года, сообщил официальный дистрибьютор и импортер автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии 1 ноября на своем сайте.

Пошли в обход: автодилеры взялись за параллельный импорт
Помогут ли альтернативные каналы поставок машин насытить рынок

Как сообщает производитель, Outlander PHEV получил ряд изменений. Модификации подвергся не только кузов флагмана — также улучшена работа его шасси и полноприводной трансмиссии. Двигатель объемом 2,4 л мощностью 116 л.с. развивает 195 Нм крутящего момента, а отдача электромотора, установленного на задней оси, составляет 136 л.с. и 195 ньютон-метров.

Заявленный расход горючего составляет 6,2 л на 100 км пробега по стандарту WLTP. Исключительно на электрической тяге без задействования бензинового мотора кроссовер может проехать до 87 км.

21 октября в российских автосалонах появились новые Mitsubishi Outlander четвертого поколения, которые попали в РФ благодаря параллельному импорту. Outlander нового поколения построен на модульной платформе CMF-C/D, которой с Mitsubishi поделился альянс Renault-Nissan. Все ввезенные полноприводные автомобили оснащены атмосферными моторами объемом 2,5 л мощностью 180 л.с. Мотор работает в связке с японским вариатором Jatco. Минимальная цена на новинку в РФ составляет 3,7 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022