Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» появился в метро Москвы

Новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс» начал курсировать в Московском метрополитене. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Поезд запущен в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022», он будет курсировать в течение полугода на Арбатско-Покровской линии.

В новом вагоне пассажиры узнают о 11 регионах Дальневосточного федерального округа, а также о 100 маршрутах для путешествий по ним. Кроме того, в поезде будет информация о специальных программах социально-экономического развития макрорегиона, природе и видах туризма по ДФО.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это уже девятый тематический состав, который запускается в этом году.

«По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нем комфортными, безопасными и интересными», — подчеркнул он.

Купить проездной можно всех кассах и автоматах по продаже билетов.

10 августа более 20 строящихся станций Московского метрополитена получили названия. В частности, конечная станция строящейся Сокольнической линии метро будет называться «Потапово», проектируемая станция Люблинско-Дмитровской линии метро вблизи примыкания Проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице получила наименование «Южный порт».