Карта спецоперации на Украине 1 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сути ВС РФ на купянском направлении отбили попытку наступления ВСУ. Уничтожено 150 боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов. Также на краснолиманском направлении сорваны попытки атаки ВСУ, ликвидировано более 30 украинских военных, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

Кроме того, поражены три склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области, также уничтожены две ракеты контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В Днепропетровской области сбит самолет Су-24 ВСУ, также сбито девять беспилотников ВСУ, а также одна ракета «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха».