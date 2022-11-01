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Первое отечественное лекарство от оспы создали в Новосибирске

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Специалисты центра «Вектор» и Новосибирского института органической химии создали первое отечественное лекарство от оспы. Оно получило название НИОХ-14. Его главные особенности — низкая токсичность и низкая эффективная доза.

В массовое производство препарат запустят только в случае вспышки заболевания. Пока небольшое количество партий поместят в госрезерв.

По словам заведующей отделом профилактики и лечения особо опасных инфекций центра «Вектор» Ларисы Шишкиной, которые приводит VN.ru, удалось создать противовирусный препарат для борьбы с оспой, который является универсальным против всех оспенных вирусов. Работа над ним велась более 10 лет.

Лекарство успешно прошло первую фазу клинических испытаний, в которых приняли участие более 90 добровольцев.

В этом году в мире была зарегистрирована вспышка оспы обезьян. В России известно только об одном случае заболевания. Молодой мужчина выздоровел.

Ранее медицинские службы США выпустили рекомендацию, согласно которой от оспы обезьян следует прививаться одним из двух препаратов, разработанных против черной оспы. Это французская вакцина ACAM2000 и датская JYNNEOS.

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