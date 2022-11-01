Правоохранители задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Канивца, занимавшего должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД Херсонской области. Об этом сообщили 1 ноября в правоохранительных органах региона.

Там отметили, что в июле текущего года оперативники узнали, что Канивц, занимая эту руководящую должность, осуществлял сбор различной информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области.

Кроме того, по данным правоохранителей, он трудоустраивал на службу в полицию придерживающихся антироссийских взглядов лиц, а также передавал СБУ информацию о деятельности ведомства.

Так, в ходе допроса мужчина рассказал, что начал иметь дело с СБУ еще в 2014 году, когда его задержали за участие в мошеннической деятельности. Тогда ему предложили сотрудничество в обмен на прекращение уголовного преследования, на что Канивц согласился.

Когда началась российская спецоперация по защите Донбасса, он хотел выехать в Николаевскую область, однако его куратор СБУ предложили этого не делать, а остаться в Херсонской области за вознаграждение в размере $5 тыс. и помощь его семье. За это он должен был и передавать украинским спецслужбам интересующие их сведения.

После этого, в мае текущего года, Канивц устроился через знакомого на должность начальника инспекции по личному составу ГУ МВД Херсонской области. Спустя некоторое время он уже занял должность начальника кадрового управления ведомства.

Также в ходе допроса Канивц рассказал правоохранителям, что одним из заданий, которое дал ему куратор СБУ, было информирование о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД, на каких атво он передвигается и где обедает. Канивц, в свою очередь, считает, что в результате его шпионский деятельности никто не пострадал.

«Мне неизвестно, чтобы кто-нибудь пострадал в результате моих действий», — заявил он, передает сообщение «РИА Новости».

Он также рассказал, что обещанное СБУ вознаграждение так и не получил.

«Деньги они обещали, но так ничего и не дали, обещали помощь в операции сыну, но ничего так и не сделали», — добавил он.

17 октября в Росгвардии рассказали, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях было задержано 90 пособников украинских военных и других формирований киевских властей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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