В Оклахоме конфеты на Хеллоуин детям раздавали выстрелами из HIMARS

В Оклахоме конфеты на Хеллоуин детям раздавали выстрелами из HIMARS

2022-11-01 15:03:32

2022-11-01 15:03:32

2022-11-01 15:03:32

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