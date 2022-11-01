Бродячие собаки напали на двух детей в Саратове

Следственный комитет сообщил еще о двух случаях нападения бродячих собак на несовершеннолетних в Саратове. Пострадали восьмилетний мальчик и 16-летняя девочка.

Оба происшествия зафиксированы 31 октября. Около жилого дома на 4-м Чернышевском проезде в микрорайоне Улеши собака набросилась на мальчика, врачи диагностировали у него укушенную рану голени. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». В парке имени Гагарина пес покусал 16-летнюю девочку.

Похожий случай произошел в Кировском районе в конце сентября. Собака укусила за ногу пятиклассницу, которая возвращалась домой из танцевальной студии. При этом уголовное дело о халатности, в которое было включено множество эпизодов нападения собак на людей, было прекращено в октябре.

17 октября сообщалось о гибели пенсионерки в результате нападения собаки в Тверской области. Уточняется, что пес принадлежал другой женщине.