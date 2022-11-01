На Украине начал работу «Дунайский зерновой путь»

Проект «Дунайский зерновой путь» начал свою работу на Украине. Об этом 1 ноября сообщил генеральный директор «Украинского Дунайского пароходства» (УДП) Дмитрий Москаленко.

По словам гендиректора УДП, в рамках проекта его компания вложила средства в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца.

«Наш «Дунайский зерновой путь» уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП», — отметил Москаленко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявил Москаленко, преимущество «Дунайского зернового пути» будет в более быстром процессе загрузки и разгрузки, а среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Таким образом, владельцам груза уже не придется нести финансовые потери из-за длительных ожиданий в очереди у терминала.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

31 октября президент России Владимир Путин отметил, что лишь 3–5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны. Путин подчеркнул, что вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.