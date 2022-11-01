Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Происшествия
Несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка
Мир
На Украине начал работу «Дунайский зерновой путь»
Армия
ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Мир
ВС Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косово и Метохии
Общество
Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» появился в метро Москвы
Общество
В Херсоне задержали завербованного СБУ сотрудника областного МВД
Туризм
«Победа» запустит в декабре рейсы из Москвы в несколько городов Турции
Мир
Японская компания JOGMEC продолжила финансировать «Арктик СПГ-2»
Экономика
Новак сообщил о начале Россией своповых поставок нефти и газа в Иран
Экономика
Дорожную карту по газовому хабу в Турции планируют представить до конца года
Мир
Иран подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

На Украине начал работу «Дунайский зерновой путь»

Украина возобновила экспорт аграрной продукции через «Дунайский зерновой путь»
0
Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект «Дунайский зерновой путь» начал свою работу на Украине. Об этом 1 ноября сообщил генеральный директор «Украинского Дунайского пароходства» (УДП) Дмитрий Москаленко.

Морской толк: как Мариупольский порт вернулся к работе
Российские военные за полтора месяца провели уникальную операцию по восстановлению гавани

По словам гендиректора УДП, в рамках проекта его компания вложила средства в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца.

«Наш «Дунайский зерновой путь» уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП», — отметил Москаленко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявил Москаленко, преимущество «Дунайского зернового пути» будет в более быстром процессе загрузки и разгрузки, а среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Таким образом, владельцам груза уже не придется нести финансовые потери из-за длительных ожиданий в очереди у терминала.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

31 октября президент России Владимир Путин отметил, что лишь 3–5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны. Путин подчеркнул, что вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022