В ГД предрекли доставку Киеву западного оружия по гумкоридорам вместо зерна

После атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, по гуманитарным коридорам вместо перевозки зерна может начаться доставка оружия Украине из западных стран. Такое предположение сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 1 ноября в беседе с «Известиями».

«Наглость киевского режима в использовании мирных инициатив в качестве инструмента для воплощения преступных замыслов не знает границ. Использовать гуманитарный коридор для нападения — верх цинизма. Закономерно, что после атаки на суда в Севастополе Россия не может гарантировать, что так называемый коридор безопасности будет безопасным и по нему вместо зерна не будут отправлять вооружение», — сказал он.

Депутат добавил, что киевский режим привык винить во всем Россию и оправдывать свои противоправные действия решениями Москвы.

Ранее в этот день в Совете Безопасности ООН не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот РФ украинцами при помощи западных кураторов.

Депутат Госдумы Николай Панков заявил, что Москва готова к диалогу по зерновой сделке, но должна быть уверена в безопасности россиян.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В ведомстве также указали, что подготовка атаки ВСУ на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в украинском городе Очакове.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. Поэтому, по ее словам, терактами и ядерным шантажом они готовы напоминать о себе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.