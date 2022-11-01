Авиарейсы в Иркутск и Новокузнецк запустили из Казани

Из Казани теперь можно долететь на самолете до Новокузнецка и Иркутска. Первые рейсы оказались заполнены более чем на 90%. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта Казани.

Как уточняет Inkazan.ru, до Иркутска самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Время в полете составит 3,5 часа. В Новокузнецк рейсы будут совершаться по вторникам и субботам. Полет продлится 4,5 часа.

Лететь предстоит на Boing 737-800. Он рассчитан на 189 пассажиров.

ИА «Татар-информ» напоминает, что, помимо прямых авиамаршрутов, можно воспользоваться трансферными рейсами из Иркутска в Петербург, Сочи и Минеральные Воды с пересадкой в Казани.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» запустит в декабре авиарейсы из Москвы в турецкие города Стамбул, Анталью и Аланью.