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Японская компания JOGMEC продолжила финансировать «Арктик СПГ-2»

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Фото: jogmec.go.jp
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Японская компания JOGMEC по-прежнему заинтересована в финансировании проекта «Арктик СПГ-2», принадлежащего НОВАТЭКу, и не планирует из него выходить. Об этом 1 ноября в кулуарах конференции ADIPEC рассказал журналистам глава JOGMEC Тецухиро Хосоно.

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«Да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли JOGMEC и дальше оставаться в проекте «Арктик СПГ-2» и продолжать инвестиции.

Ранее, 11 октября, сообщалось о том, что в Мурманской области завершается строительство первой технологической линии «Арктик СПГ-2», ее готовность оценивается в 95%.

До этого, 22 мая, появилась информация о том, что минимум пять компаний Китая могут выйти из проекта «Арктик СПГ-2».

«Арктик СПГ-2» — это проект компании «НОВАТЭК», он направлен на добычу природного газа и производство сжиженного природного газа. Это второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа после «Ямал СПГ». Его акционерами являются НОВАТЭК (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

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