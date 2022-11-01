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МЧС предупредило жителей Оренбуржья об усилении ветра

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Усиление ветра ожидается в ближайшие сутки на территории Оренбургской области. О неблагоприятных погодных условиях сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. При этом в Оренбуржье ожидается дождь, переходящий в снег.

Водителей просят соблюдать осторожность при движении по дорогам.

1 ноября в центральных и западных районах Оренбуржья выпал снег. Местами наблюдались метели и гололедица. Движение по дорогам оказалось затруднено, пишет 56orb.ru.

Ранее синоптики предупредили о заморозках до –6 градусов и дожде в Ростовской области.

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