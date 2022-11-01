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Кардиолог назвал группу людей с риском возникновения «тихого инфаркта»

Кардиолог Андрей Грачев: чаще всего «тихий инфаркт» развивается у пациентов с сахарным диабетом
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Чаще всего «тихий инфаркт» развиваются у пациентов с сахарным диабетом 1-го или 2-го типов. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил врач-кардиолог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Андрей Грачев.

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Врач пояснил, что при «тихом» или безболевом инфаркте пациент не испытывает резкой и внезапной боли, как при обычном инфаркте миокарда (ИМ). По его словам, при сахарном диабете страдает микроциркуляция в мелких сосудах, что приводит у таких больных к выпадению болевой чувствительности.

«Иногда диабет диагностируется у этих пациентов уже в процессе лечения инфаркта (пациент просто не догадывается о существовании у него этого заболевания)», — рассказал кардиолог «Газете.Ru».

Также безболевой инфаркт миокарда может развиваться и у пациентов с низким порогом болевой чувствительности. По словам Грачева, такой инфаркт может быть даже опаснее обыкновенного, так как человек его не сразу замечает и поздно обращается за медицинской помощью.

22 октября старший врач Научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев рассказал, что иногда на инфаркт указывают нетипичные признаки, которые пациент может принять за проявление других заболеваний. По его словам, один из типов инфаркта проявляется болью в животе, также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем.

Лунев добавил, что у пациентов с неврологическими заболеваниями на ИМ может указывать нарушение сознания, головокружение и тошнота.

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