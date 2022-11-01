На трибунах становится тихо

Для начала, как говорится, немного базы. Фигурное катание безумно популярно в России. В свою очередь, Россия — одна из ведущих стран в этом виде спорта. И третий факт: в условиях изоляции нашего спорта фигурка, в отличие от многих других дисциплин, может не только выживать, но и развиваться. Вроде бы согласились? Тогда идем дальше.

Осталось воспользоваться первыми двумя фактами и обеспечить реализацию третьего. У нас есть сильнейшие в мире спортсмены и огромный интерес. Но этап Гран-при России в Сочи установил антирекорд по посещаемости. Как рассказали мне люди в администрации арены, на два дня было куплено 4000 билетов, в субботу на главных звезд пришли посмотреть 1500 человек. И это — с участием Александры Трусовой, Марка Кондратюка, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, с приездом Этери Тутберидзе.

12% от общей вместимости олимпийской арены «Айсберг» и четверть от открытых для продажи мест. Да, сейчас далеко уже не 2014 год. В этом сезоне перед федерацией стояла действительно непростая задача. Все спортсмены благодарят ее за сохранение календаря — его удалось спасти.

И для продвижения Гран-при России вроде бы делалось многое. Турнир анонсировали на аренах КХЛ и на Первом канале. Все молодцы. Установили по меркам нашего спорта неплохие призовые, за которые спортсмены тоже благодарны. Иногда, правда, прибавляют: «Где же вы раньше были?». Но спишем это на юношеский максимализм.

А результаты — неоднозначные. Есть объективные проблемы. Многие спрашивают — зачем проводить этап в Сочи? А потому что в городах, где главные ледовые арены занимают клубы КХЛ, они не собираются делить их с фигуристами. Один этап — это не два дня, а неделя, с учетом юниорских соревнований и подготовки.

Хотя фигурное катание сейчас выглядит как минимум не менее привлекательным, чем наш хоккей, но за свои клубы в городах держатся. У фигуристов такой поддержки на местах нет. Надо ездить, убеждать губернаторов. Видимо, таких поездок не хватает.

Ещё истории надо уметь продавать. Большая проблема российского спорте в том, что его не могут превратить в шоу-индустрию, продукт, интересный и доступный массовому зрителю. Почему в Сочи были пустые трибуны? Во-первых, цены на билеты. 2400 руб. на центральные сектора — по меркам Москвы объяснимо, но не для Сочи, где нет такой фанбазы фигурного катания. Соревнования проходили в Олимпийском парке, а до него еще добраться нужно. Минут 40 на электричке или машине. Охота ли тратить свое время, особенно когда тебя не особо и зовут?

Во-вторых, в городе накануне этапа Гран-при практически не было афиш и никакой маркетинговой активности. Даже таксисты пару раз у меня спросили: «А что там в этом «Айсберге» вашем проходит-то?». Допустим, мы рассчитываем на прилет фанатов из других городов — той же Москвы. Так может, стоило бы включить билет на фигурное катание в какие-то турпакеты? Да хотя бы по отелям флаеры распространить?

Да и внутри арены было пусто и неинтересно. Не будем касаться духовных ценностей, ведь были проблемы даже с удовлетворением голода. Ко мне подходили мамы с детьми, которые жаловались, что на арене элементарно нет еды. Только в автоматах, к которым в перерывах становилась внушительная очередь. Хотя проблему с кейтерингом, наверное, можно было решить.

Наконец, третий фактор — российским зрителям все же не так интересно противостояния россиян между собой. Особенно когда сами фигуристы всячески уходят от вопросов о соперничестве друг с другом и говорят только о том, что они катаются ради своего собственного максимума. Если на международных Гран-при противостояние «наши vs иностранцы» шло автоматом, то здесь нужно искать дополнительные интриги. Хотя в закулисье сочинского этапа было немало историй, которые можно обыграть. Но будет ли этим кто-то заниматься?

Что дальше? Страдали в Сочи — будем верить, что в других городах всё наладится? Что невидимая рука рынка все-таки установит такие цены на билеты, что на следующих турнирах залы забьются?

Знаю, что в федерации фигурного катания не такой большой персонал, чтобы заниматься всеми бесчисленными вопросами одновременно. У той же КХЛ большой штат менеджеров, эсэмэмщиков и маркетологов. В фигурке за все отвечают несколько человек.

Но если вид спорта настолько поднялся, что в него приходят крупные спонсоры, может быть, пора расширяться? Пресс-атташе Ольга Ермолина действительно все не успеет. Я регулярно вижу на соревнованиях молодых ребят, которые готовы на голом энтузиазме что-то делать для популяризации фигурного катания. От чехлов на телефоны до плакатов и видеоконтента.

Нужны даже обычные афиши. Аудитория фигурного катания, во-первых, женская, во-вторых, солидный костяк составляют женщины в возрасте. Несколько дней назад на «Ледниковом периоде» я видел бабушек которые не поленились прийти в зал «Россия», чтобы «одним глазком» взглянуть на Медведеву, Навку, Ягудина. Не все из них знают термин «онлайн-продажа».

Нужен агрессивный маркетинг, тем более в Сочи, где в километре от «Айсберга» люди в пляжный волейбол играют, купаются, сидят в ресторанах и знать не знают, что есть какое-то фигурное катание. В общем, если Сочи был лакмусовой бумажкой, по которой стали видны слабые места, он выполнил свою задачу. Осталось увидеть на этой бумажке правильные пятна.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресс»

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