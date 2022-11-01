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В Кремле отреагировали на призыв разблокировать Instagram и Facebook

Песков призвал ориентироваться на официальную позицию Совфеда по Instagram и Facebook
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Кремль не получал обращений от блогеров с просьбой разблокировать социальные сети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской), заявил 1 ноября на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Совет блогеров при Совфеде якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть решение о блокировке Instagram и FB.

Вместе с тем в СФ заявили, что такой структуры, как Совет блогеров, у них нет.

«Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? <...> исходим из того, что заявили в Совете Федерации», — заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле не станут рассматривать обезличенное обращение.

В марте Meta (запрещена в России, признана экстремистской организацией) на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военнослужащих. СКР возбудил уголовное дело.

21 марта суд запретил в России Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность.

В августе зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин заявлял, что Instagram может быть разблокирован в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам.

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