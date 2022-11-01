АвтоВАЗ сообщил о начале работы онлайн-витрины по продаже Lada

Бренд Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей, которые находятся в наличии у дилеров на территории России. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

Сервис поможет подобрать автомобили марки по заданным параметрам и зафиксированным официальным дилером ценам (в том числе на предустановленное дополнительное оборудование).

Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru, раздел «Покупателям»/«Автомобили в наличии» или на сайтах официальных дилеров Lada.

Используя онлайн-витрину, клиент получит возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам (модель, желаемый регион, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения) и сразу забронировать автомобиль. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.

Функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров Lada. Сейчас на платформе можно найти более тысячи предложений в разных регионах России, сообщила пресс-служба завода.

27 октября дилеры АвтоВАЗа сообщили, что запасы автомобилей семейства Lada Vesta у российских дилеров марки подходят к концу. Тенденцию на снижение запасов автомобилей этой модели отметили продавцы Lada в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо нехватки модели Vesta дилерское сообщество отметило, что в последнее время покупатели стали активно спрашивать машину Lada Xray, которую АвтоВАЗ снял с производства и больше не выпускает. В то же время продавцы отечественных легковых автомобилей отметили, что в максимальном объеме по типу кузова и вариантам комплектаций представлена Lada Granta. В зависимости от региона она занимает от 50 до 60% склада дилеров марки.