Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Происшествия
Несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка
Мир
На Украине начал работу «Дунайский зерновой путь»
Армия
ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Мир
ВС Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косово и Метохии
Общество
Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» появился в метро Москвы
Общество
В Херсоне задержали завербованного СБУ сотрудника областного МВД
Туризм
«Победа» запустит в декабре рейсы из Москвы в несколько городов Турции
Мир
Японская компания JOGMEC продолжила финансировать «Арктик СПГ-2»
Экономика
Новак сообщил о начале Россией своповых поставок нефти и газа в Иран
Экономика
Дорожную карту по газовому хабу в Турции планируют представить до конца года
Мир
Иран подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

АвтоВАЗ сообщил о начале работы онлайн-витрины по продаже Lada

0
Фото: lada.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бренд Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей, которые находятся в наличии у дилеров на территории России. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

«Веста» без приданного: популярную модель лишат «автомата»
«АвтоВАЗ» начал подготовку к производству Lada Vesta NG

Сервис поможет подобрать автомобили марки по заданным параметрам и зафиксированным официальным дилером ценам (в том числе на предустановленное дополнительное оборудование).

Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru, раздел «Покупателям»/«Автомобили в наличии» или на сайтах официальных дилеров Lada.

Используя онлайн-витрину, клиент получит возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам (модель, желаемый регион, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения) и сразу забронировать автомобиль. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.

Функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров Lada. Сейчас на платформе можно найти более тысячи предложений в разных регионах России, сообщила пресс-служба завода.

27 октября дилеры АвтоВАЗа сообщили, что запасы автомобилей семейства Lada Vesta у российских дилеров марки подходят к концу. Тенденцию на снижение запасов автомобилей этой модели отметили продавцы Lada в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо нехватки модели Vesta дилерское сообщество отметило, что в последнее время покупатели стали активно спрашивать машину Lada Xray, которую АвтоВАЗ снял с производства и больше не выпускает. В то же время продавцы отечественных легковых автомобилей отметили, что в максимальном объеме по типу кузова и вариантам комплектаций представлена Lada Granta. В зависимости от региона она занимает от 50 до 60% склада дилеров марки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022