НМ ДНР заявила, что под Невельским бойцы взяли в плен опорный пункт ВСУ с солдатами

Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что военнослужащие в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка при штурме опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили пленных и технику. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства во вторник, 1 ноября.

«В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков», — написано в сообщении.

Ранее в этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на угледарском направлении.

30 октября сообщалось, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР. Они продвинулись в глубину обороны врага больше чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.

До этого, 24 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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