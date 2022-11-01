Тинькофф Банк: все юридические права на бренд принадлежат кредитной организации
Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат Тинькофф Банку. Об этом 1 ноября заявили в кредитной организации, комментируя планы его основателя бизнесмена Олега Тинькова о начале отзыва бренда.
«Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат Тинькофф Банку», — говорится в комментарии пресс-службы банка.
31 октября Тиньков заявил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. До этого опубликовал в соцсетях пост с заявлением об отказе от российского гражданства. Бизнесмен объяснил это своей политической позицией.
Спустя некоторое время эта запись была удалена, отмечает «Газета.Ru». По словам Тинькова, произошло «загадочное исчезновение» поста.
1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отказ предпринимателя от российского гражданства — его право.