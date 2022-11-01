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Три человека пострадали в ДТП с опрокидыванием машины под Волгоградом

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Три человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля в Светлоярском районе Волгоградской области. Пострадавшие доставлены в больницу.

Авария произошла 31 октября на трассе Р-22 «Каспий». По данным Госавтоинспекции, 31-летний водитель не справился с управлением автомобилем Mercedes. Иномарка съехала на обочину, затем вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

С различными травмами в больницу доставлены пассажиры 32 и 34 лет, а также водитель.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух автомобилей в Ряжском районе Рязанской области. Водитель Chevrolet Cruze превысил скорость и допустил столкновение с «УАЗом». Травмы получили пять человек.

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