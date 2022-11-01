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Актриса Сотикова возмутилась появлению своего фото на надгробии

Фото актрисы Сотиковой появилось на надгробии на выставке «Некрополь 2022» в Москве
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Фото: Кадр из сериала «Дорожный патруль 4»
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Актриса Ирина Сотикова сообщила, что была неприятно удивлена, узнав о том, что ее фото появилось на выставке ритуальных услуг «Некрополь» в Москве. Своими эмоциями она поделилась 1 ноября в разговоре с корреспондентом «Известий».

«Я первый раз об этом слышу. У меня упало прям настроение из-за этого», — рассказала Сотикова.

Как заявила актриса, которая проживает в Санкт-Петербурге, организаторы выставки с нею не связывались, а она не давала им разрешение выбивать ее портрет на мраморе для рекламы своих надгробий.

В распоряжении «Известий» имеются кадры с выставки «Некрополь 2022», на которой и показали посетителям фото петербургской актрисы. Сотикова широко известна поклонникам сериала «Ментовские войны».

Ранее, 2 ноября 2019 года, сообщалось, что актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и не будет требовать компенсацию от компании, которая разместила ее фотографию на похоронной гравюре. Скандал произошел после того, как она оказалась в похожей ситуации и на московской выставке похоронных услуг «Некрополь» на ВДНХ посетители также обнаружили изображение актрисы на надгробной плите.

Помимо Асмус, в качестве примера гравировки компания использовала портрет американского актера Питера Динклейджа, известного по сериалу HBO «Игра престолов». В свою очередь, Асмус тогда также рассказала, что у нее резко ухудшилось самочувствие после того, как ей сообщили о случившемся.

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